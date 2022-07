Monster Hunter: un cosplay con la Seething Bazelgeuse Armor dell'italiana Killary

Il mondo di Monster Hunter è stato costruito nel corso di tanti anni. La PlayStation ha sempre ospitato le fantasie del videogioco di Capcom, a partire dalla PS2. La serie nel tempo si è migliorata, allungata, allargata e tanto altro ancora, rinnovandosi per far fronte alle nuove tecnologie e richieste dell'utenza.

Sicuramente Monster Hunter World è stato un titolo di successo, uno dei più famosi della lunga saga di Capcom. Tra armature e armi da forgiare e mostri da combattere, le sfide per il giocatore sono tante. Anche il più recente Monster Hunter Rise si è guadagnato il GOTY, testimoniando che la serie è ancora viva e vegeta e che attira sempre più giocatori nonostante il passare degli anni.

Per andare avanti c'è bisogno di cacciatori forti. E i cacciatori forti non sono soltanto le loro statistiche, ma anche le armi e soprattutto le armature. Una delle armature di Monster Hunter World è la Seething Bazel Armor che è protagonista di un cosplay tutto italiano. Killary96 ha proposto al suo pubblico un'eccezionale replica dell'armatura rovente di Monster Hunter World, come visibile nel post in basso. Perfettamente realizzata, è tutta a tema vulcanico, così come il mostro da cui può essere ottenuta.