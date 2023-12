Monster Hunter: un cupo cosplay di una cacciatrice in armatura Nargacuga

Mentre Monster Hunter Rise sta per dire addio ad alcuni DLC, ma non senza lasciare il tempo all'utenza del titolo di poterli scaricare per poi poterseli godere successivamente, Capcom prepara il campo per il futuro del suo hunting game. Scopriamo le novità in arrivo per mezzo di questo cosplay di un cacciatore in set Nargacuga da Monster Hunter.

I rumor degli ultimi mesi sembrano aver trovato risposta. Pare che il gioco segreto di Capcom in uscita nel 2024 sia Monster Hunter Wilds, nome in codice del sesto capitolo dell'epopea sulla caccia del publisher giapponese.

L'annuncio ufficiale di Monster Hunter Wilds è arrivato ai The Games Awards 2023, la conferenza che premierà i migliori titoli dell'anno. A smorzare l'attesa ci pensa la cosplayer Okoeer, che sui social ha condiviso una sua spettacolare interpretazione. L'artista ha riaperto la battuta di caccia vestendo i panni di una cacciatrice in armatura Nargacuga, un set che è possibile forgiare a partire da una delle creature più celebri dell'hunting game.

Il Nargacuga è una creatura altezzosa, che rivolge sguardi feroci a chiunque osi avvicinarsi. Il Wyvern volante è stato introdotto in Monster Hunter Freedom Unite, ed è caratteristico per il suo manto nero come la pece e per aggirarsi nelle ombre colpendo di soppiatto e con grande rapidità.