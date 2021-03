Monster Hunter Digital Event: lo seguiamo su Twitch oggi in diretta dalle 14:45

La settimana si apre con uno speciale Digital Event di Monster Hunter in programma oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana). Ovviamente seguiremo lo show in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 14:45.

Purtroppo Capcom non ha svelato dettagli di alcun tipo sui contenuti della trasmissione, la quale sarà incentrata non solo su Monster Hunter Rise ma anche su Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Nella giornata di domani (martedì 9 marzo) sempre alle 15:00 andrà in onda un secondo showcase con nuove sessioni di gameplay di Monster Hunter Rise, tutorial di caccia e Q&A con il Game Director. Infine un Community Event è fissato per l'11 marzo.

Monster Hunter Rise uscirà su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo mentre Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è atteso per i mesi estivi, sempre sulla console ibrida della casa di Kyoto. Appuntamento alle 14:45 sul canale Twitch di Everyeye.it per scoprire quali novità ha in serbo Capcom per i fan di Monster Hunter.

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Monster Hunter Rise, la nuova produzione della casa di Osaka sembra avere tutte le carte in regola per diventare uno dei giochi più caldi dei primi mesi del 2021.