Monster Hunter, una feroce battuta di caccia in un cosplay di una coppia di cacciatori

I TGA 2023 hanno portato in dote l'inaspettato annuncio di Monster Hunter Wilds, il sesto episodio della saga di hunting game sviluppata da Capcom. La battuta di caccia non è ancora stata ufficialmente dichiarata aperta, ma la community di appassionati freme per potersi rimettere sulle tracce delle bestie più pericolose.

L'uscita di Monster Hunter Wilds è un'incognita. Il titolo non farà il suo debutto nel corso di quest'anno, ma nel 2025, come si può evincere dal reveal trailer. Non è però ancora stata diffusa una data precisa ufficiale. Nuove informazioni su Monster Hunter Wilds verranno condivise dalla software house nel corso dei mesi estivi dell'anno. A ogni modo, il reveal trailer di Monster Hunter Wilds nasconde dei segreti che potreste ancora non aver notato.

La prossima generazione della saga arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e i giocatori sono già pronti a combattere e catturare creature. Tra chi si è lasciato travolgere dall'entusiasmo contiamo i cosplayer Puma e Anica Capericorn.

In questo cosplay di una coppia di cacciatori da Monster Hunter Wilds la sessione di caccia comincia in anteprima. I due artisti indossano rispettivamente un set armatura Magnamalo e un set armatura Rathalos Argentato. Il primo dei due set viene ottenuto attraverso la caccia di quello che è il flagship di Rise, una creatura di tipo wyvern zannuto che viene introdotta proprio in quel capitolo della serie. È anche la boss fight che i giocatori affrontano concludendo la storia del villaggio. Per quanto riguarda l'armatura Rathalos Argentato viene rimediata da un Wyvern Volante e da una specie rara di Rathalos.