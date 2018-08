Monster Hunter Generations Ultimate: 38 minuti di gameplay dalla demo disponibile su eShop

La demo di Monster Hunter Generations Ultimate è disponibile gratuitamente sul Nintendo eShop per tutti gli utenti Switch. Con l'occasione, lo youtuber XCageGame ha pubblicato un video gameplay di 38 minuti tratto dalla versione di prova del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Monster Hunter Generations Ultimate si presenta come la versione occidentale di Monster Hunter XX Nintendo Switch Version, titolo approdato in Giappone esattamente dodici mesi fa. All'inizio Capcom non aveva nessun piano per portare il gioco anche in Europa e Nord America, ma le cose sono cambiate dopo il grande successo riscosso da Monster Hunter World, evento che ha convinto il publisher a investire ancora di più sulla serie anche in Occidente.

Ricordiamo che Monster Hunter Generations Ultimate arriverà in Europa su Nintendo Switch il 28 agosto. Grazie alla collaborazione con The Legend of Zelda, i giocatori potranno ottenere skin e outfit esclusivi per il Cacciatore e il Palico ispirati alla celebre serie.

Nell'attesa che Monster Hunter Generations Ultimate arrivi anche da noi, potete leggere la nostre impressioni sulla demo attualmente disponibile sul Nintendo eShop.