Monster Hunter Generations Ultimate accolto positivamente dalla stampa interazionale

Monster Hunter Generations Ultimate è disponibile a partire da oggi su Nintendo Switch, e nel frattempo sono arrivate le prime recensioni della stampa internazionale. A giudicare dalla media voti ottenuta fino a questo momento, il titolo sta ricevendo un'accoglienza positiva.

Al momento il gioco ha ricevuto ben nove 90/100 assegnati da testate come Gaming Nexus, Hardcore Gamer, Hobby Consolas, US Gamer, Vandal e Nintendo Life. A seguire troviamo l'81/100 di COGconnected e diversi 80/100 assegnati da Meristation, IGN Spain, Twinfinite e We Got This Covered. Troviamo poi il 75/100 di DualShockers e il 70/100 di GamingTrend, mentre a chiudere abbiamo il 65/100 di God is a Geek, al momento il voto più basso registrato su Metacritic.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Monster Hunter Generations Ultimate ha totalizzato una media pari a 83/100 su Metacritic, con 19 recensioni all'attivo. Nell'attesa di conoscere anche il parere definitivo di Everyeye, sulle nostre pagine trovate un'Anteprima del gioco basata sulla demo scaricabile dal Nintendo eShop.