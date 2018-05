Monster Hunter Generations Ultimate annunciato per Nintendo Switch, in arrivo ad agosto

Monster Hunter Generations Ultimate, il tanto atteso seguito di Monster Hunter Generations, sarà disponibile dal 28 agosto 2018 in formato fisico, segnando così il debutto della serie in esclusiva su Nintendo Switch.

Gli utenti potranno giocare per la prima volta in modalità wireless locale oppure in modalità Multiplayer Online, con supporto fino ad un totale di 4 cacciatori, sulla tv di casa o in movimento, grazie alla portabilità della console.

Monster Hunter Generations Ultimate presenta una combinazione di varie caratteristiche, tra cui il classico gameplay della serie, arricchito da nuove meccaniche, nuove aree esplorabili e nuovi mostri, tra cui due tra i preferiti dai fan: lo Zinogre, veloce come un lampo e il furtivo Nargacuga dalla coda lunga. Questo capitolo introduce anche un nuovo livello di missioni, chiamato G Rank, caratterizzate da versioni potenziate e ancora più formidabili dei classici mostri a cui i fan sono abituati, testando così le tattiche dei cacciatori più esperti con pattern di attacco diversi e abilità mai viste prima d’ora!