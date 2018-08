Monster Hunter Generations Ultimate arriva oggi su Switch, vediamo il trailer di lancio

Monster Hunter Generations Ultimate, il seguito di Monster Hunter Generations, è da oggi disponibile in formato fisico per Nintendo Switch. Per l'occasione, Capcom ha pubblicato il trailer di lancio in italiano.

Monster Hunter Generations Ultimate segna il debutto della serie sulla nuova piattaforma di Nintendo e gli utenti potranno giocare per la prima volta in modalità wireless locale oppure in modalità multiplayer online, con supporto fino ad un totale di 4 cacciatori, sulla tv di casa o in movimento, grazie alla portabilità della console

Il giocatore, nel ruolo di un coraggioso cacciatore, si imbarcherà in un’avventura adrenalinica dove fronteggerà mostri enormi e pericolosissimi. Durante l’avventura, il cacciatore dovrà anche difendere i 4 villaggi principali da gravi minacce, tra cui un nuovo pericolosissimo Drago Antico. Il titolo presenta una combinazione di varie caratteristiche, unendo al classico gameplay della serie nuove meccaniche, nuove aree esplorabili e nuovi mostri, tra cui due tra i preferiti dei fan: lo Zinogre, veloce come un lampo e il furtivo Nargacuga dalla coda lunga. Il gioco, inoltre, vanta il roster di mostri più completo di tutta la serie. Questo capitolo introduce anche un nuovo livello di missioni, chiamato G Rank, caratterizzate da versioni potenziate e ancora più formidabili dei classici mostri a cui i fan sono abituati, mettendo così alla prova le tattiche dei cacciatori più esperti con pattern di attacco diversi e abilità mai viste prima d’ora!

I novellini della serie non dovranno preoccuparsi poiché il gioco offre svariate mosse speciali potenti, chiamate Arti di Caccia, che possono essere eseguite con un semplice tocco del Touch Screen. Gli utenti potranno sperimentare e scegliere tra 6 diversi Stili di Caccia, inclusi due nuovi stili: lo Stile Coraggio, che ricompensa i giocatori con nuove mosse, permettendogli di concatenare più attacchi di fila e lo Stile Alchimia, uno stile di supporto che permette di creare vari oggetti utili durante un combattimento. I cacciatori sono pertanto incentivati a esplorare e personalizzare la loro esperienza da una missione all’altra, con l’obiettivo di trovare lo stile di gioco che più si addice a loro. I giocatori dell’originale Monster Hunter Generations potranno trasferire i propri file di salvataggio al nuovo Monster Hunter Generations Ultimate, continuando così la loro avventura sul nuovo titolo.