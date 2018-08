Monster Hunter Generations Ultimate: come trasferire i salvataggi da 3DS a Switch

Monster Hunter Generations Ultimate per Nintendo Switch permette di trasferire i propri salvataggi da Monster Hunter Generations 3DS così da importare progressi, personaggi ed eventuali personalizzazioni. Vediamo come fare in questa guida.

Monster Hunter Generations Ultimate: trasferire i salvataggi da 3DS



Scaricate l'applicazione (gratuita) per il trasferimento dati dal Nintendo eShop

Avviate Monster Hunter Generations su 3DS e Generations Ultimate su Switch

Dal menu opzioni di Generations Ultimate selezionate la voce "Connetti 3DS e Switch"

Fatto questo, aprite Monster Hunter Generations per Nintendo 3DS e selezionate la voce Trasferimento Salvataggi per avviare l'operazione di importazione dei save game. Avviate nuovamente il gioco su Switch e selezionate l'opzione Salvataggi Ricevuti dal menu opzioni, a questo punto salvate e aprite il file di salvataggio, che risulterà così aggiornato con i dati importati dalla versione portatile. Nota Bene: per potere connettere le due console dovrete inserire la password che verrà generata dall'applicazione al momento di trasferire i file.

Il nuovo episodio della serie Capcom è ora disponibile in Europa esclusivamente su Nintendo Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Generations Ultimate.