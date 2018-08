Monster Hunter Generations Ultimate a confronto su Nintendo Switch e 3DS

Il canale YouTube "Tilmendomination" ha pubblicato un video che mette a confronto Monster Hunter Generations Ultimate per Nintendo Switch con la versione per Nintendo 3DS (denominata Monster Hunter XX) mai uscita dal Giappone.

Il filmato permette di dare uno sguardo alle differenze relative al comparto tecnico, ricordiamo che la comparativa è basata sulla demo di Monster Hunter Generations Ultimate, dunque la versione finale potrebbe includere migliorie estetiche e tecniche rispetto alla versione di prova.

Monster Hunter Generations Ultimate sarà disponibile in Europa dal 28 agosto su Nintendo Switch, Capcom ha recentemente rivelato che inizialmente non c'erano piani per pubblicare Monster Hunter XX Nintendo Switch Version in Occidente ma la grande richiesta dei consumatori ha fatto cambiare idea al publisher di Osaka.