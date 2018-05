Monster Hunter Generations Ultimate: preordini aperti su Amazon.it

La scorsa settimana Capcom ha annunciato l'arrivo in Occidente di Monster Hunter XX con il titolo Monster Hunter Generations Ultimate, in uscita il 28 agosto su Nintendo Switch. Nelle scorse ore Amazon Italia ha ufficialmente aperto i preordini per il gioco.

Su Amazon.it potete preordinare Monster Hunter Generations Ultimate al prezzo di 59.99 euro, al momento sono previste edizioni speciali o bonus preordine ma non è escluso che le cose possano cambiare nelle prossime settimane.

Monster Hunter Generations Ultimate è il sequel di Monster Hunter Generations e presenta il supporto per la modalità wireless locale fino a un massimo di quattro giocatori, oltre al roster di mostri più vasto della serie, un nuovo livello di sfida e il supporto Cross-Save con la possibilità di importare i salvataggi di MHG per 3DS su Switch.