Monster Hunter Mobile annunciato dagli autori di Pokemon Unite e Call of Duty Mobile

Capcom ha annunciato una partnership con TiMi Studio Group per lo sviluppo e la pubblicazione di un nuovo gioco mobile di Monster Hunter che avrà l'obiettivo di "riprodurre le battaglie tipiche della serie Monster Hunter, offrendo una nuova esperienza di gioco pensata appositamente per smartphone e tablet."

Capcom e TiMi collaborano allo sviluppo di questa nuova esperienza con l'obiettivo di portare la serie Monster Hunter verso nuovi orizzonti, aprendosi al mercato mobile con una produzione originale, in passato sono usciti porting di Monster Hunter per iOS e Android ma in questo caso parliamo di un gioco nuovo e realizzato per sfruttare le potenzialità dei moderni smartphone e tablet.

TiMi è lo studio responsabile di Pokemon Unite e di Call of Duty Mobile, nel 2021 la compagnia cinese ha aperto uno studio a Seattle per sviluppare un FPS online competitivo basato su una nuova IP. Monster Hunter è una delle proprietà intellettuali più famose e popolari di Capcom, l'approdo su mobile con una nuova esperienza permetterà ai giocatori di andare a caccia di mostri da qualsiasi dispositivo mobile, senza limiti.

Non è chiaro se il gioco sfrutterà in qualche modo la Realtà Aumentata presentandosi come una sorta di Pokemon GO a tema Monster Hunter o se si stia parlando di una produzione di tipo diverso, restiamo in attesa di ulteriori dettagli.