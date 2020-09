Monster Hunter e Nintendo Switch, annuncio a breve: sempre più indizi

Dalle pagine dell'account Twitter del noto insider videoludico Dusk Golem, nel mese di agosto si erano diffusi i primi rumor legati all'annuncio di un Monster Hunter per Nintendo Switch.

A rendere particolarmente intrigante l'indiscrezione contribuisce il fatto che si accompagnasse all'anticipazione di imminenti novità legate all'IP di Shenmue. Ebbene, in effetti, a breve distanza dalla pubblicazione del cinguettio, è giunto l'annuncio della realizzazione di una serie animata dedicata a Shenmue. La circostanza ha contribuito ad accrescere la credibilità delle considerazioni legate a un nuovo capitolo di Monster Hunter in arrivo sulla console della Casa di Kyoto.

Ora, su questo fronte, giungono ulteriori indizi. Un secondo noto insider videoludico, Shinobi 602, si è infatti pronunciato in merito. Interrogato sull'argomento dall'utenza di ResetEra, quest'ultimo ha confermato l'attendibilità dell'indiscrezione, ma non solo: ha anche suggerito che novità in tal senso potrebbero giungere davvero a breve. A fronte di frequentatori del forum che suggerivano come possibile vetrina per l'annuncio il Tokyo Game Show 2020, Shinobi 602 ha infatti risposto che Capcom dovrebbe pronunciarsi in merito prima dell'appuntamento nipponico.



Al momento, evidentemente, non vi sono conferme ufficiali, ma gli indizi legati a un Monster Hunter per Nintendo Switch sembrano accumularsi: per scoprire se vi è un fondo di verità, non resta che attendere!