Monster Hunter per Nintendo Switch e Shenmue: per Dusk Golem, presto novità

Il noto Insider Dusk Golem ha di recente condiviso una più che significativa mole di indiscrezioni su molteplici tematiche, tra le quali un nuovo evento PS5 a settembre e lo sviluppo dei rumoreggiati Silent Hill next gen e Resident Evil 4 Remake.

Ma non solo: l'utente Twitter ha sfruttato il social network per discutere anche di due ulteriori franchise. Tra questi ultimi troviamo Shenmue, ritornato sul mercato videoludico nel corso del 2019 grazie alla pubblicazione di un terzo capitolo. Secondo quanto riportato da Dusk Golem, sarebbero in dirittura di arrivo novità per la serie e l'attesa per saperne di più, a quanto pare, potrebbe essere molto breve: l'insider la quantifica infatti in circa "una o due settimane".



Non mancano poi voci di corridoio su di un possibile nuovo Monster Hunter per Nintendo Switch. La console della Casa di Kyoto, lo ricordiamo, non ha accolto nel suo catalogo l'acclamato Monster Hunter World, ma un capitolo inedito per l'hardware potrebbe essere in via di sviluppo. Dusk Golem riferisce che il gioco sarà svelato "presto" e che sarà realizzato con una versione del RE Engine di Capcom compatibile con Nintendo Switch. Che la serie di Monster Hunter sia in procinto di accogliere un nuovo membro in famiglia?



Per conferme o smentite su questa e altre indiscrezioni diffuse da Dusk Golem, tutte al momento non confermate, non resta altro da fare che attendere.