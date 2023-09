Monster Hunter Now arriva oggi, anche in italiano: inizia la caccia!

Monster Hunter Now ha superato 3 milioni di pre-registrazioni e oggi il gioco che ci porta a caccia di mostri in realtà aumentata fa il suo debutto ufficiale su App Store e Google Play.

Nato dall'unione di Niantic e Capcom, Monster Hunter Now porta i fan (e non) della saga di Monster Hunter nel mondo reale. Ideata per essere ancora più divertente se giocato all’interno dei parchi, l'app ci consentirà d'imbatterci nei mostri più spaventosi.

"È finalmente è arrivato il giorno in cui Monster Hunter Now è disponibile per tutti in tutto il mondo”, ha dichiarato Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, Capcom. “Monster Hunter Now è un'esperienza unica del franchise Monster Hunter, che offre incontri di caccia semplici ma avvincenti direttamente sul proprio smartphone: bastano un semplice tocco e il movimento delle dita per immergersi nell’azione, che all’occorrenza può trasformarsi in un’avventura multigiocatore in tempo reale da vivere con i propri amici".

Il lancio non solo dà il via a una nuova generazione di cacciatori, ma porta con sé tante nuove funzionalità. Tra queste, la Modalità AR della fotocamera, grazie alla quale sarà possibile interagire con i mostri che staneremo, valutare le loro reazioni e condividere le foto sui social.

Il gioco è pensato sia per i cacciatori solitari che per i gruppi di amici. Alcune creature, infatti, saranno particolarmente ostili e richiederanno l'intervento di una squadra numerosa per essere abbattute. In tal caso, sarà possibile reclutare altri giocatori tramite le funzioni "Amici" o "Gruppo".

Naturalmente, anche l'equipaggiamento manterrà un ruolo chiave nel successo delle spedizioni di caccia. Le componenti dell'equipaggiamento possono essere comodamente preimpostante o modificate attraverso l'omonimo menu.

Infine, per celebrare il giorno del lancio di Monster Hunter Now, Capcom e Niantic hanno stretto una collaborazione con ONE OK ROCK, una rock band giapponese molto famosa che ha realizzato un video musicale intitolato "Make It Out Alive", naturalmente ispirato al gioco.