Monster Hunter Now: in arrivo tante novità con L'Intruso di Primavera, anche un'arma

Continua ad espandersi Monster Hunter Now, il free to play per smartphone Android e iOS che permette ai giocatori di andare a caccia di mostri. Il team di sviluppo ha infatti annunciato che mancano pochi giorni al debutto de L’Intruso di Primavera, nuova stagione che introdurrà numerosi contenuti inediti.

Proprio come in Pokémon GO, il titolo Niantic accoglierà stagioni che prevedono un percorso gratuito ed uno a pagamento, entrambi con numerose ricompense da riscattare.

La prima novità della stagione consiste nell'aggiunta della Lama Caricata, un nuovo tipo di arma che gli appassionati della serie Capcom conoscono molto bene: si tratta di uno spadone che può trasformarsi all'occorrenza in una devastante ascia. Quando l'arma è in modalità ascia è possibile anche usare lo strumento di morte come uno scudo, così da assorbire una parte dei danni in arrivo. Per quello che riguarda invece le capacità offensive dell'arma, la sua abilità più efficace è il turbine elementale potenziato, che convoglia l'energia in un poderoso colpo che mette a dura prova anche i mostri con la pelle più spessa. Ad affiancare la Lama Caricata troviamo anche l'alterazione di stato Sanguinamento e tre abilità: Forza latente, Lavoro veloce e Attacco furtivo stato.

L'update amplia anche il bestiario di Monster Hunter Now, visto che sarà possibile andare a caccia di Odogaron, Tzitzi-Ya-Ku e Deviljho. Inizialmente saranno disponibili tramite missioni urgenti stagionali e solo in un secondo momento arriveranno per tutti coloro che hanno completato il prologo del free to play. Il Deviljho sarà anche protagonista delle Invasioni, nuova meccanica di gioco grazie alla quale gli utenti potrebbero trovare in giro per i territori instabili della mappa alcune creature di grosse dimensioni: interagendo con la creatura, potrebbe accadere che un mostro come il Deviljho si intrometta nello scontro, costringendo il giocatore ad affrontarlo.

I più attenti all'estetica potranno poi sfruttare la meccanica dello Stile Equipaggiamento, che è una sorta di trasmogrificazione: sarà possibile modificare l'aspetto del personaggio senza modificare la corazza e, di conseguenza, senza alterarne le statistiche.

Non mancano nemmeno nuovi eventi come la Missione Festa di Monster Hunter Now, un set di 16 missioni che permetterà ai giocatori di ottenere un'esclusiva medaglia e biglietti per armi da principiante, oltre ad una serie di risorse preziose come Piastre di Zinogre e Frammenti di gemme di Wyvern. Le Missioni Festa saranno attive dal 14 al 24 marzo 2024, proprio come l'evento che prevede l'aumento degli spawn dei mostri e la loro ricomparsa dopo un'ora.

L'aggiornamento in questione arriverà il prossimo giovedì 14 marzo 2024 e sarà gratuito per tutti gli utenti. In attesa del suo debutto, vi ricordiamo che Monster Hunter Now ha già superato i 14 milioni di dollari di ricavi.