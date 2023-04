Monster Hunter Now come funziona? Beta, data di uscita e gameplay

Capcom e Niantic hanno annunciato a sorpresa Monster Hunter Now, un nuovo gioco mobile dedicato alla celebre serie Capcom e basato sulla struttura resa celebre da Pokemon GO: siete pronti per andare a caccia di mostri in Realtà Aumentata?

Iniziamo dicendo che Monster Hunter Now è un gioco mobile per piattaforme Apple (iPhone e iPad) e dispositivi Android (smartphone e tablet), il lancio è previsto a settembre 2023 come gioco free to play scaricabile a costo zero da App Store e Google Play. Al momento non è stata diffusa una lista degli smartphone e dei tablet compatibili con l'applicazione, presumibilmente comunque tutti i dispositivi usciti negli ultimi 5 o 6 anni dovrebbero essere in grado di far girare bene Monster Hunter Now.

Se siete interessati a provarlo in anteprima potete iscrivervi alla Beta di Monster Hunter Now, l'iscrizione non garantisce l'accesso automatico alla fase di test, in un primo momento la Beta verrà aperta ad un numero ristretto di giocatori e solo in seguito probabilmente sarà accessibile ad un maggior numero di giocatori.

Per quanto riguarda il gameplay vi rimandiamo alla nostra anteprima di Monster Hunter Now per saperne di più, il gioco è basato sulla Realtà Aumenta e a differenze dei giochi "classici" di Monster Hunter, si segnala in questo caso una durata delle battaglie molto ridotta: gli scontri dureranno non più di 75 secondi, una scelta ben precisa per salvaguardare la durata della batteria e il consumo di dati mobili, inoltre in questo modo i cacciatori non resteranno troppo a lungo nello stesso posto.

Non mancheranno opzioni di personalizzazione e potenziamento, oltre a eventi stagionali che spingeranno i cacciatori a riunirsi per catturare i mostri più rari e potenti.