Monster Hunter Now: come iscriversi alla Beta del nuovo gioco mobile

Nuova collaborazione per Niantic: la casa di Pokemon Go ha infatti annunciato Monster Hunter Now, gioco mobile realizzato in collaborazione con Capcom e in uscita a settembre 2023. Le iscrizioni alla fase di test sono ora aperte.

Il lancio di Monster Hunter Now è previsto per settembre su App Store e Google Play, i giocatori possono però iscriversi da adesso sul sito monsterhunternow.com per avere la possibilità di essere selezionati per la fase di test che si terrà nelle prossime settimane. La registrazione non garantisce la partecipazione automatica alla Beta, aperta per ora ad un numero ristretto di giocatori selezionati.

In Monster Hunter Now sarà (finalmente!) possibile dare la caccia ai mostri nel mondo reale, il gioco riprende il concept reso popolare da Pokemon Go e adottato da Niantic in molti altri videogiochi, con l'obiettivo di garantire un'esperienza social di alto livello che risulti coinvolgente e appagante per tutti.

"Con Monster Hunter Now il franchise si arricchisce di un nuovo titolo, presentando agli appassionati una nuova modalità di gioco senza precedenti: i giocatori potranno saranno infatti incoraggiati ad uscire insieme al proprio Palico, esplorare i propri dintorni e incontrare mostri incredibili direttamente nel mondo reale" con queste parole Ryozo Tsujimoto, produttore della serie Monster Hunter, introduce Monster Hunter Now.

L'autunno 2023 dunque ci vedrà andare a caccia di mostri su smartphone, nel frattempo ecco la nostra anteprima di Monster Hunter Now.