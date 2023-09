Monster Hunter Now: guida e trucchi per catturare i mostri

Mentre i fan attendono che Capcom si decidi ad annunciare il prossimo gioco di Monster Hunter, lo scorso 14 settembre abbiamo assistito al lancio di Monster Hunter Now, applicazione in realtà aumentata targata Niantic che ricalca lo stile di Pokemon GO.

Indicato tanto ai neofiti quanto ai Cacciatori veterani, il titolo mobile non è molto impegnativo, tuttavia abbiamo preparato una lista di consigli che durante le battute di caccia potrebbero tornarvi molto utili. Per saperne di più sul gioco invece vi rimandiamo alla recensione di Monster Hunter Now.

Scegliete l'arma che più vi si addice

Nonostante Monster Hunter Now non offra al momento la grande varietà che in genere contraddistingue la saga, il primo e forse più importante suggerimento che dobbiamo darvi è quello di sperimentare le varie armi equipaggiabili.Se nel primo capitolo dell'avventura sarete obbligati a combattere con spada e scudo, già a partire dal secondo capitolo della campagna avrete accesso allo spadone, mentre, il martello, la balestra leggera e l'arco. Ognuno dei suddetti strumenti di morte presenta attacchi e caratteristiche distintive, e se per esempio l'abilità speciale del martello infligge continuamente dei danni ingenti, la Lama Spirito della spada lunga incrementa costantemente la potenza di attacco.

Man mano che sbloccherete nuove categorie di ami assicuratevi di provarle attentamente, allo scopo di individuare quelle che si adattano maggiormente al vostro stile di gioco: se spada e scudo, spada lunga e arco sono indicati a chi predilige la velocità, i lenti colpi caricati del martello e soprattutto quelli dello spadone potrebbero sono invece in linea con le preferenze dei giocatori che desiderano massimizzare la potenza dei loro attacchi.

Ad ogni modo, dal momento che le risorse necessarie per forgiare e potenziare armi e armature non sono illimitate, ma vanno raccolte durante le passeggiate tra i vari biomi, vi sconsigliamo caldamente di migliorare contemporaneamente tutti i vostri pezzi di equipaggiamento. Al contrario, fareste meglio a migliorare un oggetto per volta, così facendo non rischierete di accumulare tante armi (o armature) potenziate a metà.

Prevenire è sempre meglio che curare

Se le battute di caccia su console possono durare anche tre quarti d'ora, le battaglie di Monster Hunter Now hanno una durata massima di 75 secondi, trascorsi i quali il mostro di turno taglia puntualmente la corda. A prima vista lo scarso tempo a disposizione potrebbe indurvi a pensare che le sfide con le creature di Capcom siano estremamente semplici, ma la realtà è ben diversa: prendere sotto gamba le capacità dei mostri più grandi e assalirli alla cieca può tradursi in una brusca sconfitta! Difatti, dopo aver portato a segno una manciata di colpi, le creature più voluminosi cominceranno a brillare di rosso, per poi innescare pattern di attacco quasi sempre imprevedibili. A ragion veduta, durante le fasi di lotta dovreste prestare molta attenzione al comportamento delle fiere e interpretare il bagliore rosso soprammenzionato come il segnale per abbassarvi, indietreggiare o eseguire una schivata laterale.

Ignorando l'avvertimento, invece, rischiereste di perdere buona parte dei vostri HP, e poiché questi si ricaricano lentamente col passare dei minuti, potreste ritrovarvi nella fastidiosa condizione di non poter temporaneamente sfidare i mostri incontrati strada facendo. Certo, esistono sempre le pozioni, ma perché mai dovreste sprecarle in questo modo?

Approfittate della Palla-Pittura

A seconda del vostro Grado Cacciatore, giocando a Monster Hunter Now riceverete di tanto in tanto delle "missioni urgenti", vale a dire degli incarichi che vi chiederanno di individuare e uccidere un esemplare potenzialmente mai incontrato prima. In quelle circostanze assicuratevi di dare la massima priorità al completamento delle suddette, poiché in caso contrario il vostro GC smetterebbe di salire e non potreste sbloccare nuove funzionalità. Tra l'altro, dal momento che le creature di Capcom compaiono casualmente nelle strade delle nostre città, a volte potrebbero volerci alcuni minuti per rintracciare il bersaglio. Qualora dovesse capitarvi di incrociare l'obiettivo soltanto un attimo prima di dover chiudere l'applicazione in realtà aumentata non scoraggiatevi, ma ricordatevi di lanciargli contro una Palla-Pittura, così facendo marchierete la belva e potrete sfidarla in un secondo momento.

Attenzione all'ambiente circostante

Ultimo, seppur primo per importanza, un consiglio da tenere sempre bene a mente quando si gioca un titolo in realtà aumentata. Benché la mappa di gioco sia modellata sul paesaggio che vi circonda e vi permetta di vedere tanto le strade quanto gli edifici nelle vicinanze, i pericoli in cui potreste imbattervi mentre inseguire un mostro virtuale – come auto o quant'altro – non compariranno affatto sullo schermo. Evitate insomma di giocare con le cuffie, che potrebbero isolarvi dal mondo reale, e tenetevi alla larga dalle strade eccessivamente trafficate. In fondo, preservare la vostra sicurezza è molto più importante che raccogliere qualche minerale o dar la caccia a qualsivoglia bestiola.