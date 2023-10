Monster Hunter Now, Niantic festeggia: ricavi già a 14 milioni di dollari

Monster Hunter Now è disponibile in tutto il mondo soltanto dallo scorso 14 settembre, ma già sta raggiungendo risultati di tutto rispetto. Non solo Monster Hunter Now ha raggiunto 5 milioni di utenti in una settimana, ma anche in termini di ricavi si sta rivelando un prodotto di grande successo.

Lo spin-off di Monster Hunter in realtà aumentata sviluppato da Capcom e Niantic ha infatti già generato ricavi per 14 milioni di dollari. Con questi numeri si tratta del quarto miglior lancio di sempre per Niantic e tra l'altro si sta già velocemente avvicinando al totale di Pikmin Bloom, che ha raggiunto i 20 milioni di dollari. In aggiunta, stando ai dati rivelati da Sensor Tower, 12 milioni di dollari arrivano dai sistemi iOS, con i restanti 2 milioni legati al mercato Android.

Il 70% dei ricavi generati fin qui provengono dal Giappone, che dovrebbe dunque contare anche la base installata più grande a livello mondiale. Monster Hunter è un brand da sempre popolarissimo in patria, e dunque i numeri fin qui registrati sono in linea con la diffusione della serie targata Capcom sul suolo nipponico.

A questo punto, se il gioco vi ha incuriosito, non perdetevi la nostra recensione di Monster Hunter Now dove vi elenchiamo nel dettagli i pregi e i difetti del gioco targato Capcom e Niantic.