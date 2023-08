Monster Hunter Now: raggiunto un milione di pre-registrazioni

A soli sette giorni dal suo debutto, si preannuncia un grande successo per Monster Hunter Now, la popolare app di caccia ai mostri nel mondo reale realizzata da Niantic Inc. e Capcom, che ha già raggiunto un milione di pre-registrazioni.

Grazie al raggiungimento di un milione di giocatori pre-registrati, sono già state sbloccate le seguenti ricompense aggiuntive:

Pozione x10 e Paintball x3

Medaglia del Fondatore e Pietra Errante x3

Le Paintball vengono utilizzate per segnare i mostri in cui imbatteremo nel tragitto, così da memorizzare la loro posizione e tornare a cacciarli in seguito, mentre la Pietra Errante serve ad aumentare la zona di accesso ai mostri e ai punti di raccolta. La Medaglia del Fondatore, invece, è un premio commemorativo.

Se ancora non vi siete registrati, scoprite come registrarsi alla Beta di Monster Hunter Now. Più persone saranno chiamate a raccolta durante il periodo che precederà il lancio globale del 14 settembre e maggiori saranno le ricompense per i giocatori.

Ulteriori bonus, ancora più succulenti, sono in programma al raggiungimento di 2 milioni, 3 milioni e 5 milioni di pre-registrazioni. In particolare, si tratta di:

2.000.000 pre-registrazioni: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Espansione Scatola Oggetti da 500 slot

Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Espansione Scatola Oggetti da 500 slot 3.000.000 pre-registrazioni: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Biglietto Doppie Ricompense x3

Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Biglietto Doppie Ricompense x3 5.000.000 pre-registrazioni: 10.000 Zenny e un’altra Espansione Scatola Oggetti da 500 slot

Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Monster Hunter Now.