Monster Hunter Now, volete oggetti gratis? Riscattateli con il nuovo codice di ottobre

Sulla falsa riga di quanto fatto con lo sblocco degli oggetti bonus per la registrazione in Monster Hunter Now, il team al lavoro sulla grande produzione targata Capcom approdata su Mobile grazie a Niantic ha rilasciato un nuovo codice per poter riscattare alcuni elementi in-game da utilizzare per le proprie cacce giornaliere.

Si tratta di un'iniziativa che segue a ruota quanto fatto per la serie di bonus sbloccabili da tutti per il raggiungimento di un elevato numero di registrazioni: Niantic sta regalando alcuni oggetti in Monster Hunter Now, e per farlo è stato pubblicato un codice inseribile nell'apposita sezione interna al gioco. La caccia ai mostri nella vita vera si fa sempre più interessante, complice il raggiungimento dei cinque milioni di utenti in Monster Hunter Now in meno di una settimana.

Il codice promozionale sarà attivo dalla giornata di oggi 1 ottobre fino alle ore 23:59 UTC del 12 ottobre 2023, ossia alle ore 02:00 nostrane del 13 ottobre 2023. Qui di seguito vi riportiamo la combinazione di lettere e numeri da inserire:

MHN5M.

Una volta riscattata la propria ricompensa, il gioco regalerà ad ogni giocatore 5mila zenny e due palle pittura da poter utilizzare nel corso dell'avventura. Siete pronti a continuare la caccia ai mostri che popolano il mondo di Monster Hunter, percorrendo le strade della vostra città? Qualora foste indecisi sul titolo realizzato da Niantic, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione della caccia ai mostri nella vita reale con Monster Hunter Now.