E' Monster Hunter Paradise il gioco segreto di Capcom in uscita entro marzo 2024?

Come rivelato nei giorni scorsi, Capcom ha un gioco segreto da annunciare e far uscire entro marzo 2024 e secondo alcuni indizi raccolti dalla community, il gioco in questione potrebbe essere Monster Hunter 6. Ma sarà davvero così?

Stando al grande leak Capcom del 2020, la lineup di pubblicazione per il 2023 e 2024 prevederebbe Monster Hunter 6 (mai annunciato ufficialmente), Biohazard Apocalypse (Resident Evil 9), Captain Commando, Super Street Fighter 6, il misterioso "New C" ed i remake di Final Fight e Power Stone.

Tra questi, il più vicino in ordine di lancio sembra essere proprio Monster Hunter 6, nome in codice Monster Hunter Paradise. Il gioco non è mai stato annunciato da Capcom ma sembra che il nuovo Monster Hunter possa essere mostrato ai The Game Awards dell'8 dicembre, dopo aver mancato l'appuntamento settembrino con il Tokyo Game Show.

E secondo alcuni rumor, Monster Hunter Paradise dovrebbe uscire anche su Nintendo Switch 2, sebbene non al lancio della console, dal momento che difficilmente la nuova piattaforma della casa di Kyoto arriverà entro marzo del 2024.

Al momento in ogni caso tutto tace da parte di Capcom, certo è che i giocatori attendono da tempo notizie su un nuovo gioco della serie Monster Hunter dopo il successo di Monster Hunter World e Monster Hunter Rise.