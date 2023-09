Monster Hunter Paradise sarà al lancio su Nintendo Switch 2: nuovi rumor alla riscossa

Sulla falsa riga degli ultimi rumor che vedrebbero Far Cry 7 previsto al lancio su Nintendo Switch 2, sembrerebbe che anche il prossimo grande progetto targato Capcom potrebbe presto o tardi (a seconda di quando verrà lanciata la console) arrivare sulla piattaforma Nintendo: Monster Hunter Paradise potrebbe arrivare al lancio su Nintendo Switch 2.

Al momento non è possibile dare conferma a quanto dichiarato sopra, soprattutto se si considera la mancanza di informazioni provenienti dal mondo Nintendo: quando verrà annunciato Switch 2? Nel 2023 o l'anno prossimo? Queste e altre domande attanagliano l'utenza di tutto il mondo da diversi anni a questa parte, ma i rumor darebbero per certe alcune delle IP terze parti presenti dal day one su Switch 2.

Nel frattempo, però, si attendono conferme anche dalla software house del prossimo capitolo dell'hunting game più popolare del mercato videoludico: Monster Hunter festeggerà vent'anni a marzo 2024, ed entro quella data vi saranno ulteriori certezze sul vociferato Monster Hunter Paradise. Fino a quel momento, quindi, i rumor in questione (fatti circolare dal caporedattore di Universo Nintendo) rimangono delle semplici voci di corridoio. Cosa ne pensate dell'arrivo di Monster Hunter Paradise al day one su Nintendo Switch 2? Credete che le tempistiche siano fattibili e che, quindi, il mondo Nintendo accoglierà sin dal day one il titolo di Capcom?