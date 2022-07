Monster Hunter Paradise per PlayStation e Xbox: primi leak da una pagina Discord

Dalle pagine di Discord rimbalzano in rete delle interssanti anticipazioni su Monster Hunter Paradise, un misterioso videogioco per console PlayStation e Xbox che, stando al leak, dovrebbe essere attualmente in sviluppo presso Capcom.

Il rumoreggiato 'sequel' di Monster Hunter World (trattandosi di un titolo destinato, come MH World, ad approdare su piattaforme Sony e Microsoft e non su Nintendo Switch come il più recente Monster Hunter Rise) viene apertamente citato da una pagina Discord rintracciata dalla community di ResetEra seguendo una guida condivisa in rete da un utente di Twitter.

Una volta aperta, la pagina di Discord dedicata a questo misterioso Monster Hunter Paradise non fornisce ulteriori dettagli sull'esperienza di gioco, né tantomeno risponde alle domande poste dagli appassionati sulla storia, sui personaggi e sui contenuti offerti da questo ipotetico progetto. Nel momento in cui scriviamo, oltretutto, Capcom non ha ancora fornito chiarimenti sull'accaduto, di conseguenza invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze queste indiscrezioni e a considerarle come tali.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti del publisher e sviluppatore nipponico, vi ricordiamo che da pochi giorni è disponibile su Nintendo Swich l'update con il Qurious Crafting di Monster Hunter Rise Sunbreak.