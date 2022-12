Monster Hunter Paradise al TGS 2023? La fine dell'anno porta speranza

Nel corso dell'estate di quest'anno, a poche settimane di distanza dall'E3 2022, avevano fatto capolino in rete le prime indiscrezioni legate alla possibile esistenza di Monster Hunter: Paradise.

Stando ai rumor, quest'ultimo rappresenterebbe l'attuale titolo/nome in codice dell'erede spirituale dell'acclamato Monster Hunter: World. Al momento, tuttavia, da Capcom non sono giunte in merito né conferme né smentite, con il destino della serie videoludica ancora avvolto nel mistero.

Ad offrire speranza a coloro che hanno già consumato ogni capitolo della serie, giunge però ora un curioso teaser. Intervistato dalla redazione di Famitsu in vista dell'avvento del nuovo anno, Ryozo Tsujimoto - producer di Capcom responsabile della serie di Monster Hunter - ha infatti confessato di star attendendo con ansia il Tokyo Game Show 2023. Avido di spiegazioni, l'intervistato non ha offerto ulteriori dettagli, né spiegato le ragioni della sua impazienza. Come prevedibile, tuttavia, la community non ci ha messo molto a ricollegare la dichiarazione ai rumor della scorsa estate, arrivando a ipotizzare l'annuncio del prossimo Monter Hunter sul palco del Tokyo Game Show 2023.



Al momento, l'eventualità non è ovviamente da escludere, ma per saperne di più sarà necessario attendere. A scandire l'attesa, ci penserà la pubblicazione di Monster Hunter: Rise su Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.