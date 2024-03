Monster Hunter riapre la caccia con un clamoroso cosplay di una cacciatrice Nergigante

I risultati finanziari rivelati da Capcom lasciano ben sperare i fan della software house. Il team di stanza a Osaka sta lavorando a diverse produzioni, tra le quali anche un nuovo e atteso capitolo della serie di Monster Hunter. In attesa che riapra ufficialmente la stagione di battuta di caccia, una bestia feroce ci minaccia.

Se su mobile i giocatori sono impegnati con Monster Hunter Now, lo spin-off della serie sviluppato da Niantic che ricalca le orme intraprese da Pokémon Go, gli utenti console sono in attesa di un nuovo capitolo. Monster Hunter è diretto verso il suo 20° anniversario e le celebrazioni di questo traguardo culmineranno con una nuova epopea.

Ai TGA 2023 è stato annunciato Monster Hunter Wilds, nuova iterazione che pare già promettere bene. Wilds sarà il sesto episodio ufficiale della serie e questo dettaglio generazionale è nascosto in bella vista sul logo del nuovo Monster Hunter.

Capcom ha chiesto ai fan di pazientare per nuove informazioni e gameplay su Monster Hunter Wilds, ma l'attesa si è già fatta pesante. È questa interpretazione dalla celebre cospalyer Kamui a spostare l'attenzione della community.

In questo cosplay di una cacciatrice da Monster Hunter possiamo ammirare un fedelissimo set armatura Nergigante. Il Nergigante è un Drago Anziano introdotto in Monster Hunter: World, di cui è mostro più rappresentativo. Sconfiggendolo e ottenendo i suoi materiali è possibile forgiare due set armatura resistenti e dal design affascinante.