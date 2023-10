Monster Hunter riapre la caccia con un cosplay di un cacciatore in set armatura Malzeno

La caccia è stata ufficialmente riaperta. Sviluppato da Niantic e ispirato al celebre Pokémon Go, Monster Hunter Now è arrivato anche in italiano su dispositivi mobile. Prima di immergerci in una nuova battuta di caccia, prepariamo armi e armatura attraverso una magistrale interpretazione condivisa sui social media dal cosplayer Coyote.

Electronic Arts ha provato a replicare il successo di Monster Hunter, ma senza fortuna. Il supporto post-lancio per Wild Hearts sarebbe già terminato, con buona pace dell'hunting game di EA. Per quanto riguarda la saga Capcom, al contrario, procede tutto liscio come l'olio. Da non molto tempo arrivato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le vendite di Monster Hunter Rise: Sunbreak sono da record.

Visto tale successo, il futuro del franchise promette sorprese. Pare che Capcom abbia intenzione di lanciare un titolo misterioso nel 2024 e secondo alcune indiscrezioni dietro questo progetto si celerebbe Monster Hunter World 2, il sequel del capitolo uscito nel 2018. In attesa di informazioni ufficiali, gli appassionati possono godere di uno stupendo cosplay di un cacciatore in set armatura Malzeno di Monster Hunter.

Il set Malzeno debutta con Sunbreak e l'artista abbina a quest'armatura la Duke's Axe, altra arma inedita arrivata con l'espansione. La Duke's Axe è un'ascia in materiali Malzeno che con un singolo colpo può porre fine a una caccia.