Monster Hunter Riders chiude i battenti: Capcom conferma lo stop definitivo

Mentre Capcom annuncia profitti record per il quinto anno di fila e aumenti di salario per i propri dipendenti, il colosso nipponico offre aggiornamenti sul destino di Monster Hunter: Riders.

Descritto a più riprese come il possibile erede spirituale di Monster Hunters: Stories, il titolo mobile aveva raggiunto il mercato giapponese nel corso del febbraio del 2020. A due anni di distanza, tuttavia, il free to play non sembra aver raggiunto i risultati sperati dai suoi autori, con Capcom che ha deciso di bloccare definitivamente il progetto. A partire dal prossimo 16 giugno 2022, dunque, Monster Hunter: Riders cesserà di essere operativo, con i server giapponesi del titolo che saranno disattivati.

Esordito esclusivamente su dispositivi mobile, Monster Hunter: Riders ha trovato spazio sia su ecosistema Android sia in casa Apple, ma solamente sul mercato del Sol Levante. Il titolo gratuito, infatti, non si è mai reso protagonista di una distribuzione internazionale né di una localizzazione in lingua inglese. In seguito all'annuncio della futura chiusura dei server, Capcom ha già provveduto a bloccare la possibilità di effettuare acquisti in-game nel titolo. Il sistema di microtransazioni di Monster Hunter: Riders sarà infatti disabilitato nel corso della giornata di oggi.



Successivamente al lancio di Monster Hunter: Riders, i giocatori che speravano in un ritorno di Monster Hunter Stories sono stati ad ogni modo accontentati, grazie al lancio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.