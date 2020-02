Monster Hunter Riders: l'RPG mobile è disponibile ora in Giappone

Annunciato solo poche settimane fa, è disponibile da oggi in Giappone, sia su iOS che su Android, l'RPG Mobile della celebre saga di Monster Hunter, chiamato Monster Hunter Riders. Si tratta di un titolo free-to-play con acquisti in-game, che segue dunque quello che è ormai un modello di business consilidato.

La storia si svolge nel continente di Felgia, dove gli umani e i mostri vivono in armonia, dopo che 10 cavalieri e i loro draghi sconfissero una grande calamità che minacciava il territorio. Purtroppo però a distanza di anni, c'è una nuova minaccia che incombe.

I giocatori troveranno molte creature dalla serie di Monster Hunter come Rathalos, Zinogre, Nargacuga, Glavenus e altri, e potranno formare la propria squadra di cavalieri per svolgere le varie missioni. Il sistema di combattimento è nuovo, e comprende diverse skill che non compromettono la fluidità del gioco.

Tanta attenzione è stata posta sulla personalizzazione sia del personaggio che dei mostri e di tutte le loro componenti varie. Il protagonista sarà il leader della gilda speciale nota come "Dispatch Observation Party", e dovrà comandare mostri e cavalieri e risolvere il mistero che sta minando la pace di Felgia.

Per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Monster Hunter Riders e al trailer di lancio di Monster Hunter Riders che trovate sul nostro sito.