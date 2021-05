Monster Hunter Rise, 7 milioni di copie distribuite: pacchetto gratis per festeggiare

Con la l'aggiornamento 3.0 di Monster Hunter: Rise ora disponibile, l'universo dell'hunting game di Capcom si è ulteriormente ampliato, accogliendo addirittura un nuovo finale.

Tra Zinogre e Valstrax, a Cacciatori e Cacciatrici non mancano certamente le sfide in cui cimentarsi, per un supporto post lancio dimostratosi sino ad ora decisamente denso di contenuti. Non sorprende dunque la progressiva crescita della community di giocatori che decidono di prendere in mano le armi all'interno di Monster Hunter: Rise. Proprio di recente, Capcom ha avuto modo di annunciare il raggiungimento di ben 7 milioni di copie distribuite in tutto il mondo per il titolo, che taglia così un nuovo traguardo commerciale.

Per celebrare il successo e ringraziare il pubblico per il suo supporto, il team di sviluppo ha deciso di offrire ai Cacciatori un piccolo omaggio. A partire da oggi, i giocatori potranno riscattare un nuovo Commemorative Item Pack, contenente 30 Mega Pozioni, 20 Bistecche Ben Cotte, bombe e altri oggetti. Per ottenere il regalo commemorativo, sarà sufficiente interagire con il personaggio di Senri il Postino.



Nel frattempo, Capcom guarda già al futuro, con la road map dei contenuti gratis in arrivo in Monster Hunter: Rise, anche dopo l'aggiornamento 3.0. Al momento disponibile solo su Nintendo Switch, il gioco approderà su PC il prossimo anno.