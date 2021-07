Monster Hunter Rise: su Amazon in offerta al prezzo migliore di sempre

Monster Hunter: Rise, l'action RPG sesto capitolo della saga pubblicato da Capcom in esclusiva (temporale) per Nintendo Switch, uscito a marzo di quest'anno, cala ancora di prezzo su Amazon.

Il gioco è infatti attualmente acquistabile al prezzo scontato di 49,11 euro, con uno sconto di 11 euro dal prezzo di listino. Tutte le esclusive Nintendo sono famose anche per non calare mai troppo di prezzo e, anche se lo sconto non è troppo elevato, si tratta del prezzo più basso che il gioco abbia mai raggiunto dopo la sua uscita.

Compra Monster Hunter Rise su Amazon

Monster Hunter Rise è stato accolto positivamente dalla critica e su Metacritic è tuttora valutato con un ottimo 88, sono state particolarmente apprezzate nel gioco il ritorno di molte meccaniche di Monster Hunter World e l'aggiunta dell'insetto filo che ha introdotto nuove meccaniche nel gameplay, come per esempio la possibilità di dondolarsi, di oltrepassare voragini, raggiungere zone prima inaccessibili e cavalcare i nemici. Se combinato con alcune armi, ne permette nuove combo e modalità di attacco.

Se non avete giocato il capitolo precedente, è possibile acquistarlo su Amazon a 19,99 euro in versione PlayStation Hits a questo link o a 37,88 euro in versione Master Edition, che include l'espansione Iceborne, entrambi funzionanti sia su PlayStation 4 che PlayStation 5.