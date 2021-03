Monster Hunter Rise: appuntamento a domani su Twitch per il Community Event

Siete in possesso di una copia di Monster Hunter Rise su Nintendo Switch e vi piacerebbe andare a caccia in nostra compagnia? Sappiate allora che grazie al Community Event di domani potrete giocare in cooperativa online con la redazione di Everyeye!

Il Monster Hunter Rise: Community Event andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle ore 17:00 di domani, mercoledì 31 marzo 2021, e per giocare con noi dovrete seguire le istruzioni che vi daremo nel corso della diretta sulla piattaforma di streaming. In attesa che l'evento abbia inizio, vi ricordiamo che quello dedicato al titolo Capcom è solo uno dei tanti appuntamenti di domani, giornata particolarmente ricca e durante la quale ci sarà una seconda diretta dedicata al montaggio del Millennium Falcon targato LEGO (quello che abbiamo acquistato in occasione della maratona qualche settimana fa).

Ecco di seguito gli appuntamenti di domani sul nostro canale Twitch:

Every Morning con Fossa - Ore 10:00

Q&A Tech - Ore 15:00

Monster Hunter Rise: Community Event - Ore 17:00

LEGO Millennium Falcon - Ore 19:00

Vi ricordiamo inoltre che il prossimo giovedì ci saranno ben due dirette dedicate ad Outriders, lo sparatutto People Can Fly i cui server apriranno tra meno di 48 ore.