Monster Hunter Rise: arriva l'aggiornamento 1.1.2, ecco cosa migliora

Capcom ha reso disponibile la patch 1.1.2 per Monster Hunter Rise, questo update non introduce nuovi contenuti ma si limita a risolvere bug e problemi tecnici del gioco segnalati in queste prime settimane dalla community.

Tra i vari problemi troviamo la risoluzione di un bug legato al blocco dei controlli, bug del menu opzioni e problematiche legate ai salvataggi, con questi ultimi che potevano danneggiarsi in alcune circostanze. Corretti anche bug delle abilità e un glitch legato alla visualizzazione dell'icona della tastiera durante la ricerca in una Lobby Online. Infine sono stati apportati "miglioramenti al software che rendono il gioco più stabile", come detto non sono presenti nuovi mostri o altri contenuti ma vi consigliamo in ogni caso di installare subito questo update per migliorare le performance generali del gioco.

Monster Hunter Rise ha venduto cinque milioni di copie dal 26 marzo scorso, 1.3 milioni solamente in Giappone nella settimana di lancio, cifra che sale a due milioni aggiungendo i download digitali dal Nintendo eShop. Questa primavera Capcom pubblicherà due major update con nuovi contenuti e il supporto post lancio si estenderà anche nei mesi successivi, seguendo una strategia simile a quella già adottata con successo per Monster Hunter World. Ecco perchè Monster Hunter Rise è il gioco perfetto per iniziare a scoprire la serie.