Monster Hunter Rise arriva su PC, ed è uno spettacolo!

Dopo l'ottimo esordio su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise sta per essere lanciato su PC con una conversione di buon livello. ATTENZIONE: il voto si riferisce esclusivamente alla resa tecnica dell'edizione PC. Il giudizio sul gioco resta il medesimo della recensione Switch di Monster Hunter Rise.

Grazie all'attenta supervisione degli esponenti del team di sviluppo dell'originario Monster Hunter Rise per Switch, gli autori del porting PC hanno innestato molteplici migliorie grafiche nella già solida impalcatura ludica e contenutistica dell'esclusiva console nintendiana.

Le ore trascorse su PC a fare la spola tra il villaggio di Kamura e le numerose regioni di caccia di MH Rise ci restituiscono l'immagine di una trasposizione dal valore innegabile, seppur con qualche sbavatura rappresentata dalla sporadica fluttuazione nella resa complessiva. I fan della serie possono così cogliere i frutti dell'ottimo lavoro di conversione operato dagli sviluppatori nipponici per implementare texture e modelli poligonali più definiti, con tanto di supporto a funzionalità come l'HDR e i montiro Ultrawide anche per quanto concerne la risoluzione fino a 4K con framerate sbloccato.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video in apertura d'articolo e vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise su PC, con tutte le considerazioni e le analisi di Alessandro Bruni sulla nuova versione del gioiello action ruolistico di Capcom.