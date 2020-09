Monster Hunter Rise, arrivano gli Amiibo: prime immagini e dove trovarli

Come anticipato da diversi rumor, diffusi principalmente dall'insider Dusk Golem, nel corso dell'ultimo Nintendo Direct dedicato alle produzioni Terze Parti è giunto l'annuncio del ritorno di Monster Hunter su Nintendo Switch.

Tra le novità ha in in particolar modo trovato spazio l'annuncio di Monster Hunter: Rise. Tra mostri inediti e ambientazioni lussureggianti, l'hunting game promette molte ore di intrattenimento per tutti gli aspiranti Cacciatori e Cacciatrici. I giocatori più appassionati, inoltre, avranno la possibilità di mettere le mani anche su di una nuova serie di Amiibo, interamente dedicati a Monster Hunter: Rise.

A confermarlo ufficialmente, come potete verificare in calce a questa news, è l'account Twitter ufficiale di Nintendo Europa. Oltre a fornirci una prima immagine di anteprima degli Amiibo, il cinguettio rende nota un'importante informazione. L'acquisto dei prodotti sarà possibile esclusivamente su My Nintendo Store, mentre le statuette risulteranno irreperibili presso altri rivenditori.



Gli Amiibo di Monster Hunter: Rise non hanno al momento una data di lancio, genericamente collocata nel corso del prossimo anno. Il set include tre statuette, ognuna delle quali può essere usata per sbloccare un set di armatura per il proprio personaggio. Tra le creature raffigurate troviamo il Palamute, il Magnamalo e, ovviamente, il Palico.

In chiusura, ricordiamo che Monster Hunter: Rise dispone già di una data di uscita, che Capcom e Nintendo hanno identificato nel prossimo 26 marzo 2021.