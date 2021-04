Monster Hunter Rise, aspettando il Digital Event: trailer per l'Apex Rathalos

Già qualificatosi tra i giochi più venduti del 2021, Monster Hunter: Rise sii prepara a veder crescere i propri contenuti, grazie ad un nuovo aggiornamento.

Il team di Capcom sta infatti lavorando al nuovo Update Ver. 2.0, che introdurrà nel titolo diverse aggiunte, tra le quali trovano ovviamente spazio anche ulteriori creature. Tra le presenze già confermate dagli sviluppatori, si fa strada il temibile Apex Rathalos, determinato ad avere la meglio su Cacciatori e Cacciatrici grazie alla propria furia incandescente. Avversario inedito per il mondo di Monster Hunter, questa nuova versione del Rathalos spiegherà le ali in Monster Hunter: Rise alla fine del mese di aprile. Nel frattempo, per stuzzicare la curiosità degli appassionati, Capcom ha pubblicato un breve teaser trailer dedicato, che potete visionare grazie al Tweet disponibile in calce a questa news.



Per scoprire tutti i dettagli e le abilità dell'Apex Rathalos, i giocatori impegnati nell'hunting game possono sintonizzarsi per l'appuntamento con la trasmissione del Monster Hunter Digital Event in programma per per la giornata di domani. Martedì 27 aprile, Capcom renderà infatti disponibile uno streaming dedicato alla serie, durante il quale saranno condivise nuove informazioni sul supporto post lancio a Monster Hunter: Rise e sul lancio di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.