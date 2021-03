Monster Hunter Rise è il più atteso in Giappone, FF 16 supera Resident Evil Village

Monster Hunter Rise è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu, con oltre 800 voti ricevuti nell'ultima settimana. Sale Tales of Arise di Bandai Namco con oltre 600 voti e cresce Final Fantasy 16 che supera Resident Evil Village.

Nello specifico Final Fantasy XVI può contare su 597 voti mentre il survival horror Capcom si ferma a 479 voti. Seguono The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 con 461 voti e Rune Factory 5 con 384 voti.

Most Wanted Famitsu

[NSW] Monster Hunter Rise – 822 voti [PS4] Tales of Arise – 638 voti [PS5] Final Fantasy 16 – 597 voti [PS5] Resident Evil Village – 479 voti [NSW] The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 – 461 voti [NSW] Rune Factory 5 – 384 voti [NSW] Bayonetta 3 – 366 voti [NSW] Shin Megami Tensei V – 336 voti [NSW] New Pokemon Snap – 228 voti [PS5] Pragmata – 215 voti

La classifica di Famitsu si chiude con Rune Factory 5, Bayonetta 3, Shin Megami Tensei V, New Pokemon Snap e Pragamata, quest'ultimo in arrivo però solamente nel 2022. Nonostante si sappia molto poco su questo progetto, il gioco Capcom annunciato lo scorso anno durante l'evento di presentazione di PS5 sembra aver conquistato la curiosità del publico giapponese.