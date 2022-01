Monster Hunter Rise batte i Pokémon: è il gioco più venduto del 2021 in Giappone

Il magazine nipponico Famitsu, che settimana dopo settimana ci tiene aggiornati sull'andamento del suo mercato di riferimento, ha pubblicato le classifiche dei videogiochi e delle console più vendute in Giappone nel corso del 2021.

Videogiochi più venduti in Giappone nel 2021

[NSW] Monster Hunter Rise - 2.350.693 / Nuovo

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl - 2.313.115 / Nuovo

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 1.266.477 / 2.499.500

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury - 971.418 / Nuovo

[NSW] Ring Fit Adventure - 904.685 / 2.991.690

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 815.174 / 4.272.357

[NSW] Minecraft - 708.670 / 2.411.591

[NSW] Animal Crossing: New Horizons - 704.134 / 7.082.237

[NSW] Mario Party Superstars - 628.538 / Nuovo

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 610.964 / 4.624.138

In ambito software si è consumata una sfida a due molto serrata, che alla fine ha visto trionfare Monster Hunter Rise per poche decine di migliaia di unità sull'accoppiata Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. L'hunting game ha totalizzato 2,35 milioni di copie vendute, mentre i giochi dei mostriciattoli ne hanno piazzate 2,31 milioni. Sul gradino più basso del podio figura invece un gioco indirizzato specificamente al mercato locale, ossia Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! con 1,26 milioni di unità. La top 10, come avrete sicuramente già notato, è composta prevedibilmente da soli giochi per Nintendo Switch.

Console più vendute in Giappone nel 2021

Nintendo Switch - 5.579.127 / 22.919.501

PlayStation 5 - 968.185 / 1.223.335

PlayStation 4 - 104.054 / 9.394.944

Xbox Series X|S - 97.234 / 128.658

3DS - 28.540 / 24.586.448

Con 5,57 milioni di unità vendute, Nintendo Switch è stata di gran lunga la console di maggior successo del 2021 in Giappone. Ha chiuso l'anno vicino alle 23 milioni di unità totali, un muro che ha già oltrepassato in queste prime settimane del 2022. PlayStation 5, dal canto suo, è andata vicina al milione di console vendute. Probabilmente avrebbe fatto registrare risultati migliori con una distribuzione più capillare. Purtroppo, la carenza di scorte è ancora una realtà in tutto il mondo.