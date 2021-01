Monster Hunter Rise e Bravely Default 2: preordine a prezzo speciale da GameStopZing

Messo alle spalle il 2020, che nonostante le difficoltà s'è rivelato un grande anno per i giocatori Nintendo, è ora di pensare al futuro e ai grandi giochi in arrivo nel 2021 su Switch. Per un periodo di tempo limitato, GameStopZing permette di risparmiare sul preordine delle esclusive più attese dei prossimi mesi.

Bravely Default 2, la prima grande esclusiva del 2020, verrà lanciata il 26 febbraio 2021 è può essere preordinata a 49,98 euro anziché 60,98 euro. Stesso prezzo per Monster Hunter Rise, nuovo episodio dell'hunting game in arrivo solo sull'ibrida di Nintendo il 26 marzo 2021. Spazio anche per un'offerta su Harvest Moon: One World, che può essere prenotato nella versione per Nintendo Switch al prezzo di 41,79 euro invece di 50,98 euro. Il nuovo gioco di Natsume, ricordiamo, uscirà il 5 marzo 2021 (anche su PS4).

Le prenotazioni a prezzo promozionale da GameStop non rimarranno attive per sempre, avete tempo fino al 13 gennaio per approfittare di quest'opportunità. Potete recarvi in negozio, oppure se vi torna più comodo visitare e ordinare dal sito ufficiale di GameStopZing.