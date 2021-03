Monster Hunter Rise, la caccia è aperta su Switch: trailer e annuncio del Rathalos!

Tra un trionfo di accoglienze positive da parte della critica videoludica, Monster Hunter: Rise lascia finalmente le fucine creative degli studi di Capcom per approdare in tutto il mondo su Nintendo Switch.

Per celebrare l'apertura della stagione della caccia sulla console ibrida, il colosso nipponico ha pubblicato un ricco trailer di lancio, nel quale ripercorre le caratteristiche distintive di questo nuovo capitolo della saga. Dopo il successo di Monster Hunter: World e della relativa espansione Iceborne, gli sviluppatori hanno incrementato ulteriormente la libertà di movimento per Cacciatori e Cacciatrici, che potranno anche avvalersi della possibilità di attraversare la mappa in groppa ad alcune creature. Un inedito impianto narrativo e nuovi strumenti di cattura dei mostri selvaggi arricchiscono ulteriormente l'offerta di Monster Hunter: Rise.

Oltre al trailer, che trovate disponibile in apertura a questa news, Capcom ha inoltre pubblicato i primi dettagli sul programma di supporto post lancio. Dopo la Day One Patch di Monster Hunter: Rise, Capcom ha già in cantiere l'aggiornamento 2.0. In programma per il mese di aprile, quest'ultimo introdurrà alcune creature aggiuntive, tra le quali non poteva ovviamente mancare il Rathalos, presentato con le immagini di anteprima che trovate in calce.



In attesa di ulteriori dettagli sull'update, ricordiamo che questa sera il Canale Twitch di Everyeye ospiterà uno speciale evento dedicato a Monster Hunter: Rise, che vedrà la Redazione in compagnia di Sabaku, Cydonia e Kurolily.