Monster Hunter Rise, la caccia apre oggi su PC: la Demo in azione a 4K

Con oltre 7,5 milioni di copie di Monster Hunter: Rise distribuite su Nintendo Switch, è tempo per l'apprezzato titolo Capcom di raggiungere anche i lidi dell'universo PC.

Un passaggio che troverà un primo compimento con la giornata di oggi, mercoledì 13 ottobre, grazie alla pubblicazione della Demo PC gratuita del gioco. Attesa nel catalogo di Steam, per quest'ultima non è stato comunicato un orario di pubblicazione ufficiale: possiamo tuttavia ipotizzare che, come spesso accade, quest'ultimo possa coincidere con le ore 17:00 del fuso orario italiano.



Nell'attesa dell'attivazione del contenuto da parte di Capcom, gli aspiranti Cacciatori possono ad ogni modo dare uno sguardo all'interessante video gameplay disponibile in apertura a questa news. Il filmato, edito dal content creator Gaijin Hunter, consente infatti di dare uno sguardo in anteprima alla Demo PC di Monster Hunter: Rise, il tutto con risoluzione a 4K. In aggiunta, ricordiamo anche la possibilità di consultare il video gameplay di Monster Hunter: Rise mostrato in occasione del Tokyo Game Show 2021.

In attesa di imbracciare le armi nella Demo, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare il ricco provato della versione PC di Monster Hunter: Rise firmato dal nostro Alessandro Bruni. La versione completa del titolo Capcom approderà su PC il prossimo 12 gennaio 2022.