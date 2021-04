Monster Hunter Rise: a caccia in compagnia di Everyeye nel video del Community Event

In coincidenza dell'ultimo Community Event su Twitch di Monster Hunter Rise, la redazione di Everyeye è andata a caccia in compagnia degli appassionati dell'ultimo capolavoro action adventure di Capcom approdato di recente su Nintendo Switch.

Il video che campeggia in cima alla notizia ripercorre le emozioni del Monster Hunter Rise Community Event tenutosi sul canale Twitch di Everyeye, nel corso del quale abbiamo potuto interagire con i fan dell'esclusiva Nintendo Switch e cimencarci nelle sfide offerte dall'ultimo kolossal fantasy di Capcom.

Dall'esplorazione delle regioni in cui si suddivide la dimensione virtuale di MH Rise alla scoperta delle tecniche di combattimento più adatte al proprio stile di gioco, gli spunti di riflessione e gli argomenti trattati nel Community Event non sono certo mancati e, con essi, anche le emozioni e le sorprese regalate dalle battaglie contro le creature più arcigne dell'universo ruolistico di quello che, a tutti gli effetti, può essere considerato come il miglior hunting game di sempre.

Qualora ve li foste persi, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento con la guida e i trucchi per iniziare a giocare a MH Rise e sviscerare nel dettaglio tutti gli aspetti grafici, narrativi e ludici dell'ultimo capolavoro di Capcom con la nostra recensione di Monster Hunter Rise.