Monster Hunter Rise, caccia grossa al TGS: primo gameplay per l'esclusiva Switch

Proseguono a pieno ritmo gli appuntamenti con l'edizione 2020 del Tokyo Game Show, che continua a regalare ricche anteprime di titoli in dirittura di arrivo sul mercato videoludico.

Tra questi ultimi troviamo anche il nuovo Monster Hunter dedicato a Nintendo Switch. Dopo la pubblicazione di un nuovo trailer di Monster Hunter: Rise, Capcom ha infatti deciso di presentare il titolo in azione in una ricca sessione di gameplay. Direttamente in apertura a questa news, aspiranti Cacciatori e Cacciatrici possono dunque dare uno sguardo più approfondito a quelle che saranno le dinamiche di gioco e le caratteristiche dell'esclusiva per la console ibrida.



Nel corso della demo, è possibile ammirare una battuta di caccia al Tetranodon, oltre che a feature legate alla personalizzazione dell'equipaggiamento del proprio alter ego videoludico. Ricordiamo che Monster Hunter: Rise ha già una data di uscita prefissata. Il titolo Capcom andrà ad arricchire il catalogo di Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 marzo 2021, collocandosi tra i titoli pronti a debuttare nel corso del nuovo anno.

In chiusura, ne approfittiamo per segnalare che durante il Tokyo Game Show è stato pubblicato un nuovo trailer di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, oltre che un primo gameplay del prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.