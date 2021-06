Monster Hunter Rise: a caccia del leviatano Almudron nella nuova Missione Evento

Dopo aver svelato i nuovi contenuti di giugno e luglio di Monster Hunter Rise, gli sviluppatori di Capcom arricchiscono ulteriormente la già enorme esperienza ludica del loro action GDR lanciando una nuova Missione Evento con sfide di caccia e bonus per chi sarà in grado di avere la meglio su Almudron.

La nuova attività ingame di MH Rise è attiva dal 25 giugno e sprona gli appassionati del kolossal ruolistico per Nintendo Switch a partecipare all'evento "Almudron, Vittima della Moda", una sfida di alto livello per cacciatori di livello GC8 e superiore.

Una volta accettata la sfida attraverso l'apposita opzione accessibili dal banco delle missioni evento del villaggio, gli esploratori della dimensione fantasy di Monster Hunter Rise devono recarsi nelle Piane Sabbiose e cacciare il possente leviatano Almudron per ottenere i materiali per forgiare lo stile armatura speciale "Pelle Nera". Ma non è tutto.

Chi desidera mettersi alla prova in sfide altrettanto impegnative, può infatti partecipare a diverse missioni introdotte di recente da Capcom per rimpolpare di contenuti l'endgame di Monster Hunter Rise:

Wyvern rapaci della rovina? - caccia Gran Baggi, Gran Izuchi e Kulu-Ya-Ku nell'Arena per ricevere i materiali con cui sbloccare la skin di Tsukino per il companion

- caccia Gran Baggi, Gran Izuchi e Kulu-Ya-Ku nell'Arena per ricevere i materiali con cui sbloccare la skin di Tsukino per il companion Cuore di ninja - caccia Tobi-Kadachi, Barrioth e Nargacuga nell'Arena per ottenere i titoli speciali Ninja, Esca, Duprrr-lica, Spedito, Tecnica, Fianco, Il codice, Prepara!, È così e Avanzata!

- caccia Tobi-Kadachi, Barrioth e Nargacuga nell'Arena per ottenere i titoli speciali Ninja, Esca, Duprrr-lica, Spedito, Tecnica, Fianco, Il codice, Prepara!, È così e Avanzata! Parasole danzante, aria nevosa - caccia un Aknosom nelle Isole Ghiacciate per ottenere gli Adesivi "Set Gufufo"

- caccia un Aknosom nelle Isole Ghiacciate per ottenere gli Adesivi "Set Gufufo" Un'alleanza danzante - caccia un Somnacanth nelle Isole Ghiacciate per sbloccare il gesto "Mandare un Bacio"

- caccia un Somnacanth nelle Isole Ghiacciate per sbloccare il gesto "Mandare un Bacio" La fretta è cattiva consigliera - caccia un Arzuros Apex nella Foresta inondata per ottenere "Occhiali arguti"

A chi si sta avventurando solo adesso nelle pericolose lande del capolavoro di Capcom, consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sulle armi e le armature più indicate per i novizi di MH Rise.