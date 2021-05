Monster Hunter Rise: a caccia di mostri grossi con Cydonia, Fossa e Sabaku

Monster Hunter Rise è sul mercato da oltre un mese, ma l'eccellente hunting game di Capcom continua ad occupare un ampio spazio nella programmazione del canale Twitch di Everyeye. Ieri pomeriggio, ad esempio, il nostro Cydonia è andato a caccia di mostri grossi in compagnia di altri due cacciatori d'eccezione.

Durante la sua battuta di caccia, Francesco "Cydonia" Cilurzo è infatti stato immediatamente raggiunto dal nostro Francesco Fossetti, e dopo un po' anche da Michele Poggi, meglio conosciuto come Sabaku no Maiku. Assieme sono andati a caccia di bestie feroci come Teostra, Rajang, Mizutsune Apex e Diablos, in oltre due ore di gameplay tutte da gustare. Se vi siete persi la messa in onda originale, potete rimediare guardando la replica caricata sul canale YouTube di Everyeye on Demand (dove trovate le repliche di tutte le nostre trasmissioni) e allegata in cima a questa notizia. Già che ci siete, potete anche iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, in questo modo non vi perderete le nostre future dirette. Monster Hunter Rise torna anche oggi 8 maggio sul canale, stavolta con una live condotta da SchiacciSempre: l'appuntamento è fissato alle ore 17:00!

Se siete ancora indecisi sull'acquisto del gioco, che ricordiamo essere disponibile esclusivamente su Nintendo Switch e destinato ad arrivare su PC nel 2022, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise. Nonostante la sua giovinezza, Monster Hunter Rise ha già ricevuto l'aggiornamento 2.0.