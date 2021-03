Monster Hunter Rise: la via del Cacciatore in tanti video gameplay

Dopo l'evento che ha confermato l'arrivo di una nuova demo di Monster Hunter Rise con Magnamalo, gli autori di Capcom delineano i contorni dell'esperienza ludica e contenutistica del loro prossimo kolossal action GDR con diversi filmati di approfondimento per i novelli Cacciatori di Kamura.

I numerosi trailer proposti dagli autori giapponesi ci forniscono un quadro esaustivo su tutti gli aspetti principali che concorreranno a plasmare il gameplay e la progressione ruolistica del nuovo progetto diretto da Yasunori Ichinose.

Dalle informazioni sulla "megafauna" da cacciare nel corso dell'avventura alle attività da svolgere per far prosperare il villaggio di Kamura, ogni filmato non fa che aumentare le già enormi aspettative dei fan per questo titolo, complici i numerosi punti di contatto tra MH Rise e Monster Hunter World che ritroveremo nel sistema di combattimento e nell'impalcatura ludica di questo titolo. Non meno interessanti saranno poi le dinamiche narrative e i legami che si andranno inevitabilmente a instaurare con i tanti PNG di Kamura.

A questo punto non ci resta che lasciarvi agli ultimi video gameplay proposti da Capcom, non prima però di ricordarvi che Monster Hunter Rise sarà disponibile dal 26 marzo in esclusiva console su Nintendo Switch e dal 2022 su PC.