Monster Hunter Rise: Capcom condivide nuovi dettagli sui Palico e Palamute

Direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del gioco, ecco emergere nuovi interessanti dettagli riguardanti Monster Hunter Rise, il nuovo capitolo della fortunata serie targata Capcom che si prepara al suo debutto atteso per il prossimo anno.

Per la precisione, la software house nipponica ha svelato alcune informazioni aggiuntive riguardanti i compagni di viaggio che ci affiancheranno durante le nostre escursioni all'interno della mappa di Monster Hunter Rise. Stiamo parlando dei Palico e dei Palamute, le due leali creature che, grazie alle loro rispettive caratteristiche, potranno darci manforte durante le nostre animate cacce. Di seguito, vi riportiamo tutte le novità svelate:

Il cacciatore potrà portare con sé due compagni durante una quest, con combinazione a discrezione del giocatore;

In caso di due o più cacciatori, questi potranno portare un compagno a testa;

Durante una quest, potrete salire in groppa al vostro Palamute per muovervi velocemente senza sprecare la stamina (alcuni oggetti, tra cui le pozioni, potranno essere utilizzati in corsa);

Il Palico vi supporterà durante la battaglia con diverse azioni, come donarvi delle cure o disponendo delle trappole;

Il tipo di supporto assegnato alle creature andrà a cambiare le loro azioni e i loro attacchi;

Potrete comunicare con i vostri due compagni tramite le interazioni 'Shake' e 'Play'.

In attesa che Monster Hunter Rise sbarchi in esclusiva su Nintendo Switch il 26 marzo 2021, vi ricordiamo che una demo gratuita anticiperà l'arrivo sugli scaffali del gioco. Sembra che il successo del titolo di Capcom sia preannunciato: i giocatori giapponesi lo hanno già eletto come titolo più atteso nel Paese del Sol Levante. Per ulteriori informazioni su MH: Rise, vi invitiamo a prendere visione degli ultimi concept art e video pubblicati da Capcom, incentrati su personaggi, mostri e altro ancora.