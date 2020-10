Monster Hunter Rise: Capcom su genesi del titolo, supporto post lancio e tipologie di armi

Intervistati dalla redazione nipponica di 4Gamer, gli sviluppatori di Monster Hunter Rise hanno offerto degli importanti chiarimenti sulla genesi del titolo, sul supporto post-lancio e sulla varietà degli equipaggiamenti utilizzabili dai cacciatori.

Approfittando dell'occasione, gli autori di Capcom intercettati dai giornalisti di 4Gamer hanno riferito che i lavori su Monster Hunter Rise sono iniziati nel 2015, subito dopo aver concluso lo sviluppo di Monster Hunter Generations.

Le ambizioni nutrite dagli autori nipponici trovano così testimonianza nei cinque anni trascorsi per concepire questo kolossal action per Switch. Sempre dalle colonne del sito giapponese, Capcom ha precisato che il design dei mostri trae ispirazione dai demoni Yokai, mentre gli scenari si rifaranno alla tradizione e al folklore del Sol Levante.

Durante l'intervista, gli sviluppatori hanno specificato infine che nel gioco troveranno spazio quattordici tipologie di armi diverse e che, per il momento, non prevedono la realizzazione di grandi espansioni post-lancio sulla falsariga di Monster Hunter World Iceborne.

Il lancio di Monster Hunter Rise è previsto per il 26 marzo del 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Per avere un quadro più chiaro del gameplay e dei contenuti di questo progetto, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Monster Hunter Rise.