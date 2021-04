Monster Hunter Rise: Capcom regala a tutti il Pacchetto Kamura 2 Grande Festa

Capcom ha annunciato che Monster Hunter Rise ha venduto sei milioni di copie dal lancio avvenuto il 26 marzo, per festeggiare questo traguardo la casa di Osaka ha deciso di regalare a tutti i giocatori un nuovo DLC, scaricabile gratuitamente da oggi.

Il Pacchetto Kamura 2 Grande Festa di Monster Hunter Rise è disponibile da oggi, per riscattarlo vi basterà avviare il gioco e richiederlo al Corriere, ogni giocatore potrà scaricare il DLC solo una volta, ma cosa include esattamente questo contenuto scaricabile? Si tratta di un pacchetto di benvenuto che contiene 30 mega pozioni, 20 bistecche ben cotte, 10 bombe botte grandi, 5 mega sieri demoniaci e altrettanti mega sieri armatura.

Per poter riscattare il DLC è necessario aggiornare Monster Hunter Rise alla versione 2.0, il nuovo update dell'hunting game di Capcom è disponibile ora per il download e pesa circa 900 MB, l'aggiornamento gratuito include nuovi mostri e quest aggiuntive.

Monster Hunter Rise è il quarto gioco più venduto del 2021 nonostante sia uscito da poco più di un mese, segno evidente di come il titolo Capcom abbia conquistare non solo lo zoccolo duro dei fan di Monster Hunter ma anche nuovi giocatori, in particolare in Giappone dove l'avventura per Switch ha riscosso enorme successo con oltre due milioni di copie distribuite.